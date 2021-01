Qui Napoli, Meret: “Sarà difficile con la Juve, ma vogliamo portare a casa un altro trofeo”

TORINO – Alex Meret, portiere del Napoli, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: “Spero in un 2021 più positivo, sia per la squadra che per la gente. Per quel che mi riguarda, mi piacerebbe trovare un po’ più di continuità. Sicuramente non guasterebbe, ma sono contento del percorso che sto facendo e che stiamo facendo. Gli infortuni sono un alibi per la squadra? Abbiamo perso diversi calciatori importanti per noi, ma c’è molta fiducia in tutti noi, chi va in campo sa al 100% cosa fare. La speranza è di recuperarli al più presto. Il momento è difficile e dobbiamo adattarci alla situazione che stiamo vivendo. Non c’è tanto tempo per recuperare e preparare la partita successiva, ma sapevamo che sarebbe stato così, quindi facciamo tutto il possibile per farci trovare sempre pronti“.