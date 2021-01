Qui Napoli, distrazione muscolare di primo grado per Manolas: in dubbio per la Juve

TORINO – Il difensore del Napoli, Kostas Manolas, ha riportato un infortunio durante la sfida con l’Udinese uscendo dopo 15 minuti di gioco. Di seguito riportiamo il comunicato degli azzurri in merito all’infortunio del greco contro i friulani: “Kostas Manolas, uscito domenica dopo un quarto d’ora nel match contro l’Udinese al Friuli, si è sottoposto questa mattina ad esami strumentali, presso la Clinica Pineta Grande, che hanno evidenziato una distrazione di primo grado del muscolo otturatore esterno destro“. Il difensore sarebbe dunque in dubbio per la sfida di Supercoppa Italiana contro la Juventus.

Intanto, proprio un ex bianconero, Emanuele Giaccherini, ha parlato alla Gazzetta dello Sport circa la lotta scudetto nel campionato di Serie A: “Pirlo adesso mi pare che urli molto di più di quanto giocava. In campo dipendeva tutto da lui e non ne aveva bisogno. Ora gli serve. Ma lo vedo bene nel nuovo ruolo, anche se è partito subito al top. Il suo carisma e la sua personalità lo aiutano. E i grandi giocatori della Juventus forse lo rispettano di più di altri tecnici, per il suo passato. Normale che ci sia qualche difficoltà iniziale, perché c’è un cambio generazionale nella squadra, ma mi pare che ultimamente le cose vadano come vuole lui. Mi diceva sempre e solo di andare, inserirmi, correre, che la palla mi sarebbe arrivata. Andrea era un personaggio nello spogliatoio: sembra sempre un po’ col muso, ma faceva ridere tutti. L’Inter è forte, meritava anche a Roma, non credo sia in difficoltà. La Juve dovrà gestire gli infortunati. Vedo favorito Conte, per il match e per lo scudetto. Credo sia l’anno dei nerazzurri: sono più maturi e senza coppe, quando si deciderà tutto a marzo-aprile”. >>> E intanto, parlando di mercato, ci sono 11 nomi nei sogni di Pirlo per una formazione totalmente nuova, ecco come sarebbe! <<<