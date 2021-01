Qui Milan, Pioli: “Ibrahimovic non è ancora pronto e non sarà della partita. L’ho rimproverato…”

TORINO – Stefano Pioli, tecnico del Milan, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del big match Milan-Juventus, che andrà in scena domani sera a San Siro: “La Juventus è in grande crescita. Senza dubbio hanno cominciato un nuovo percorso e ci sta all’inizio di perdere qualcosa. Restano però una squadra difficile da prendere coi loro giocatori di qualità. Hanno velocità e verticalità. Dovremo farci trovare preparati ad affrontarli dal punto di visto tecnico e tattico. Troveranno però un Milan pronto. I dati testimoniano la qualità del nostro lavoro e dell’organico che ho a disposizione. Fino ad ora siamo stati bravi a darci piccoli obiettivi e a raggiungerli. Domani ce ne poniamo un altro e vogliamo vincere contro la Juventus. Milan-Juventus resta Milan-Juventus per tanti motivi. Solo i numeri dei tifosi parlano per questa sfida. Siamo comunque solo alla 15esima di campionato. La nostra è una maratona e se scatti troppo presto rischi di non arrivare alla fine“.

Poi su Ibrahimovic: "Ho rimproverato Ibra per le immagini che ha postato. Mi hanno tempestato di chiamate per chiedermi se giocasse. Ve lo dico, non è ancora pronto e non sarà della partita. Leao è un giovane talentuoso: bisogna dargli tempo di crescere e capire spazi e posizioni. Col tempo si sta rivelando un ottimo vice-Ibra. Qualunque sia il risultato domani, la Juve non perderà lo scudetto. 16 giornate sono poche e c'è spazio per tutti, specie per una squadra così organizzata e forte come la Juventus. La Juve è pericolosa. E lo è oggi. Quella di luglio fu una vittoria importante per autostima e convinzione. Sul 2-0 tutti ci davano per spacciati. Ma quello è il passato e ciò che conta è solo la partita di domani".