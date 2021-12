Qui Malmo, Christiansen: “Juve? Difficile dire quali sono i punti deboli”

Anders Christiansen, giocatore del Malmo, ha parlato in conferenza stampa prima del match di domani sera di Champions League contro la Juventus: “Champions? Bella sensazione essere in Champions, è una cosa notevole essere qui e poter...

Anders Christiansen, giocatore del Malmo, ha parlato in conferenza stampa prima del match di domani sera di Champions League contro la Juventus: "Champions? Bella sensazione essere in Champions, è una cosa notevole essere qui e poter giocare in questi due tornei che sono molto prestigiosi. Abbiamo fatto molto bene in questa stagione e possiamo completare facendo una buona prestazione. Non vediamo l'ora di fare una bella prestazione anche contro la Juventus. Quali sono i punti deboli della Juve? Difficile rispondere e dire quali sono i punti deboli. Sono cresciuto in questi mesi. Chiaramente hanno un paio di infortunati e non sono forti come potevano essere qualche anno fa, ma sono una squadra ad altissimi livelli. Cerchiamo di completare al meglio la stagione e di vincere se possibile.