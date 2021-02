Qui Inter, Conte: “Juve formazione molto forte, sarà molto importante la gara d’andata”

TORINO – Antonio Conte, tecnico dell‘Inter, ha parlato ai microfoni di Rai Sport in vista della partita di domani sera contro la Juventus allo stadio Giuseppe Meazza, valida per la semifinale di andata di Coppa Italia. L’allenatore nerazzurro ha trattato vari temi, come la sfida contro i bianconeri, l’infortunio di Lukaku e il nuovo ruolo e le prestazioni di Eriksen contro Milan e Benevento. Queste le sue parole alla vigilia della partita: “La sfida contro la Juventus? Ci deve sempre essere grande rispetto nei confronti di una formazione molto forte, dovremmo sicuramente fare una grande partita ed essere molto bravi. La qualificazione si giocherà in 180 minuti e sarà importante la prima partita. L’anno scorso contro il Napoli in semifinale abbiamo perso in casa 1-0 poi non siamo riusciti a rimontare nonostante un’ottima partita al San Paolo. Bisognerà essere bravi e cercare di fare del nostro meglio“.

Poi il tecnico ha proseguito: “Romelu Lukaku non sarà disponibile per squalifica? Non è la prima volta che manca Romelu, ci sarà Alexis insieme a Lautaro e sono convinto che faranno bene. Romelu sta bene, ha risposto sul campo, poi ha fatto due gol contro il Benevento e ora avrà modo di riposare in maniera forzata per via della squalifica e lavorerà per ripresentarsi alla ripresa di campionato in buona condizione. Eriksen? Per Eriksen due prestazioni positive contro Milan e Benevento: Eriksen è un bravissimo ragazzo, si sta impegnando tanto quindi stiamo cercando di lavorare molto con lui e di trovare non un’unica soluzione ma più soluzioni per dare la possibilità sia a lui che a me e alla squadra di avere comunque un’alternativa su cui contare“. Appuntamento a domani sera, dunque, con il Derby d’Italia. >>> E intanto, parlando di mercato, ci sono 11 nomi nei sogni di Pirlo per una formazione totalmente nuova, ecco come sarebbe! <<<