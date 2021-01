Qui Inter, Bastoni: “Inter-Juve sempre un grande emozione. Bianconeri favoriti”

TORINO – Alessandro Bastoni, difensore dell’Inter, ha parlato ai microfoni di Sky Sport in vista del Derby d’Italia che si giocherà domenica sera. Queste le sue parole: “Inter-Juventus è sempre una grande emozione, l’ho giocata 3-4 volte ma quando arriva provi sempre le stesse sensazioni. E’ un big match. La Juve vince da tanti anni, il nostro percorso è iniziato lo scorso anno, ora però penso che siamo molto più pronti. E’ un processo, stiamo continuando a crescere e proveremo a metterli in difficoltà anche se non sarà semplice. Il gap è stato colmato vista la classifica attuale? La Juve vince da tanto tempo e noi stiamo facendo un percorso. Stiamo giocando tantissimo a causa del Covid e non guardiamo la classifica, proveremo a fermarli. La Juve resta la favorita? Sicuramente, per forza di cose è la favorita. Da anni c’è un dominio della Juventus, sta a noi e gli altri fermarli“.

L’Inter dunque è pronta ad ospitare i bianconeri allo Stadio San Siro per provare a vincere il match e ad allontanare la Juventus dalla lotta per lo scudetto. >>> E intanto, parlando di mercato, ci sono 11 nomi nei sogni di Pirlo per una formazione totalmente nuova, ecco come sarebbe! <<<