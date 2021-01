Qui Genoa: il report dell’allenamento degli avversari

TORINO – Sul sito ufficiale del Genoa è stato pubblicato il report dell’allenamento di oggi dei rossoblu in vista del match di Coppa Italia (ottavi di finale a gara unica) contro la Juventus in programma per mercoledì prossimo alle 20.45 allo stadio Marassi: “Doppio appuntamento per il team dopo una domenica di riposo. In mattinata al “Synlab – Il Baluardo” i giocatori si sono sottoposti a esami, per immagazzinare dati e parametri per gli sviluppi del lavoro. Il concentramento è previsto a pranzo nella club house di Villa Rostan. Nel pomeriggio il tecnico Ballardini fischierà la ripresa della preparazione. Mercoledì all’Allianz Stadium il Grifone contenderà alla Juventus il passaggio ai quarti di Coppa Italia (diretta tv, Rai Sport, 20:45), dopo i successi con Catanzaro e Sampdoria nei turni precedenti. E’ una giornata di sole, assai fredda, al centro sportivo di Pegli. Ballardini ha riunito i collaboratori nel suo studio, per stendere i piani della settimana che si concluderà domenica con la trasferta di campionato a Bergamo“.

Proprio in merito alla Juventus il tecnico bianconero, Andrea Pirlo, ha parlato in conferenza stampa dopo il match vinto con il Sassuolo ritenendosi soddisfatto della prestazione dei suoi ragazzi in campo: "La vittoria di oggi è importante, dovevamo dare continuità ai risultati e abbiamo vinto una gara sofferta, ma dovevamo riuscirci, con voglia e carattere. Aver recuperato punti in classifica non cambia: siamo la Juve e abbiamo la pressione di vincere ogni gara, poi tra qualche mese vedremo dove saremo arrivati. La squadra nelle ultime settimane è cresciuta nell'autostima e negli automatismi. Il gol subito? Siamo stati passivi a centrocampo ed eravamo posizionati male in difesa, ma Defrel è stato molto bravo a portarsi avanti il pallone con il controllo".