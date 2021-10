Qui Fiorentina, lesione per Dragowski: salta la Juve

Infortunio per Dragowski

Di seguito riportiamo il comunicato della Fiorentina circa l'infortunio di Dragowski: " ACF Fiorentina comunica che il calciatore Bartlomiej Dragowski , rientrato ieri sera dal ritiro della Nazionale polacca, è stato sottoposto in data odierna ad ulteriori accertamenti che hanno evidenziato una lesione di secondo grado della giunzione miotendinea del retto femorale della coscia destra . Il calciatore ha già iniziato il percorso terapeutico riabilitativo e le sue condizioni verranno rivalutate nel corso dei prossimi giorni". Fiorentina che in questi ultimi giorni ha avuto molti problemi in società.

Quello più importante è forse l'annuncio del mancato rinnovo di contratto da parte di Dusan Vlahovic. L'attaccante ha infatti il contratto in scadenza nel 2023 ed ha deciso di non prolungare, nonostante le cifre offerte dal patron Rocco Commisso fossero le più onerose della storia della Fiorentina. Sull'attaccante ci sarebbero molti club di Premier League, ma anche la Juventus che punterebbe a pagarlo il meno possibile ed a rate divise in più anni, come successo con l'affare Federico Chiesa (che i bianconeri devono ancora finire di pagare). Intanto i tifosi viola invocano la tribuna di Vlahovic fino al 2023 perché si sentono in qualche modo "traditi" visto che in estate il serbo aveva promesso a più riprese il suo rinnovo di contratto che però non è arrivato.