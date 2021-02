Qui Crotone, Messias: “Contro la Juve per fare bene. Se segno…”

Le parole dell'attaccante brasiliano ai microfoni di TMW

All' "Allianz Stadium" di Torino , questa sera, andrà in scena la sfida tra Juventus e Crotone, posticipo del monday night di questa quarta giornata di ritorno del campionato. Cristiano Ronaldo e compagni non stanno vivendo un periodo semplicissimo, visto che vengono dalle sconfitte contro Napoli e Porto. La voglia di invertire la rotta è però tanta, così da approfittare dei passi falsi di Milan (sconfitto per 3-0 nel derby) e Roma (0-0 a Benevento) per riagganciare il terzo posto ed avvicinarsi ancora di più alla vetta.

"Noi abbiamo assoluto bisogno di fare un buon risultato. La voglia di fare bene è tanta. La partita che ci attende oggi è molto importante, ma una volta passata dovremo concentrarci subito sul prossimo impegno. Questa non dovrà condizionare in alcun modo il nostro cammino, dovremo avere la voglia di fare subito risultato di nuovo. Che Crotone aspettarsi? Come detto una squadra che ha voglia di iniziare di nuovo il proprio cammino. Impatto con la Serie A? Sono arrivato qui e sono contento. Sicuramente devo migliorare il mio apporto, essere più lucido in alcune situazioni. Futuro a Crotone? Si mi ci vedo, ma prima penso ad aiutare la squadra a raggiungere la salvezza. Cosa faccio se segno alla Juve? Non faccio queste promesse, non ci penso. Voglio soltanto dare il massimo per aiutare la squadra a raggiungere i risultati. Se dovessi fare gol però sarei sicuramente contento per aver dato una mano ai miei compagni".