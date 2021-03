Qui Benevento, i convocati di Inzaghi

Le scelte del tecnico giallorosso

Nella giornata di domani la Juventus tornerà in campo. Dopo una settimana dall'ultima uscita, coincisa con la vittoria a domicilio sul Cagliari con il risultato di 3-1, i bianconeri sono chiamati all'ultima fatica prima della sosta dovuta agli impegni delle Nazionali. Impegno importante perchè Cristiano Ronaldo e compagni hanno bisogno assoluto di centrare il terzo successo consecutivo in campionato, dopo quelli contro Spezia, Lazio e appunto Cagliari, per continuare l'inseguimento all'Inter prima in classifica, continuando così a coltivare il sogno del decimo scudetto consecutivo. Tre punti che darebbero inoltre rinnovata fiducia alla squadra, che in questa stagione non è mai arrivata a quattro successi di fila in campionato.