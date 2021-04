Qui Atalanta, Toloi: “Con la Juve gara difficile, ma dobbiamo raggiungere un obiettivo”

Le parole del difensore dell'Atalanta

redazionejuvenews

Terminata la settimana europea, la Serie A è pronta a tornare in campo. Diversi incontri di cartello in questo turno, tra cui quello del "Gewiss Stadium" che andrà in scena domani alle 15.00 tra la Juventus di Andrea Pirlo e l'Atalanta di Gian Piero Gasperini. I bianconeri, dopo i deludenti risultati ottenuti contro Benevento e Torino, hanno ottenuto due successi consecutivi ai danni di Napoli e Genoa che li hanno riportati al terzo posto, in piena corsa per la qualificazione alla prossima edizione della Champions League. Di fronte ci sarà però una squadra agguerrita, che arriva alla sfida dopo il successo esterno ottenuto ai danni della Fiorentina e con un obiettivo in comune.

In terra bergamasca, dall'arrivo di Gasperini in panchina e il conseguente inizio del "ciclo d'oro" atalantino, per la "Vecchia Signora" solamente un successo, quello arrivato lo scorso anno sotto la gestione di Maurizio Sarri grazie alla doppietta di Gonzalo Higuain e alla perla di Paulo Dybala(domani titolare con Morata) nel finale. Con Allegri in panchina, invece, tre pareggi di fila tutti con il risultato di 2-2 in campionato e lo scottante 3-0 subito in Coppa Italia nel 2019 che costò l'eliminazione ai quarti di finale. Atalanta che, domani, punterà a portare a casa il bottino pieno, come dichiarato ai canali ufficiali del club dal difensore italo-brasiliano Rafael Toloi:

"E’ una partita molto importante, una partita difficile. La Juventus sta bene e sta giocando bene. Per noi è anche un’opportunità per misurarci contro la squadra che affronteremo anche in finale di Coppa Italia. Dovremo fare una grande partita, conquistare punti preziosi per quell’obiettivo che vogliamo raggiungere. La Juventus ha tanti giocatori di qualità ed un attacco pericoloso. Noi dovremo difendere bene e giocare anche tecnicamente bene per lasciare a loro meno spazi possibile. Dovremo come sempre fare il nostro gioco".