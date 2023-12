Questione rinnovi: Rugani a un passo, poi potrebbe toccare a McKennie

Il primo citato è Weston McKennie, rientrato in estate dal prestito al Leeds, è stato protagonista in questa stagione di 14 presenze su 14, quasi tutte da titolare. La cifra del suo cartellino potrebbe toccare i 25 milioni di euro soprattutto nel caso in cui dovesse arrivare il prolungamento dell'attuale contratto in scadenza nel 2025.