Juve, ecco quanto vale vincere la Champions League

Tutti i numeri sugli introiti della massima competizione europea. Cifre da capogiro che costringono a restarci per mantenere il bilancio.

La Champions League è miniera d'oro. Gli introiti della massima competizione europea sono sempre più una voce fondamentale del bilancio per le grandi squadre europee. Perché per chi vi rientra ci sono milioni importanti che fanno lievitare in maniera importante il bilancio. Ma, se si esce dal giro, la situazione economica diventa improvvisamente drammatica. Crollo delle entrate e poca appetibilità sul calciomercato, con gli stessi costi degli anni precedenti. Rischio che i club della Superlega volevano assicurarsi di evitare, garantendosi introiti simili senza la possibilità di un'esclusione dalla competizione.

Per questo per i club italiani è importante andare avanti. Come riportato da La Gazzetta dello Sport le società italiane hanno incassato finora alla UEFA cifre considerevoli. La Juventus si è già garantita 73 milioni, seguita poi dall'Inter, che ne ha presi 58, il Milan uscito ai gironi, 42, e l'Atalanta, retrocessa in Europa League, 30. Bianconeri e nerazzurri si sono qualificati agli ottavi di finale e continuare il cammino porterebbe enormi benefici alle casse societarie, oltre che regalare gioie ai tifosi. Il bottino economico potrebbe quasi raddoppiare: se la Juve vincesse il torneo avrebbe introiti tra i 116 e i 125 milioni di euro, a seconda del market pool da calcolare in base ai risultati.

Più dell'Inter, che potrebbe arrivare al massimo a 110 milioni in caso di successo. Tutto questo ovviamente escludendo gli incassi di botteghino e sponsor vari. La Vecchia Signora è la squadra italiana che in totale ha guadagnato di più nella storia. Fino all'edizione dell'anno scorso era a quota 934 milioni e quest'anno ha superato il miliardo di euro. Al secondo posto sempre i nerazzurri, poi Roma, Milan e Napoli. L'attuale formula sarà in piedi fino all'edizione 2023-24, perché dal 2024 ci sarà la nuova formula, ideata dalla UEFA dopo il tentativo di scissione della Superlega. Come lasciato trapelare dall'Eca, questa nuova competizione frutterà non meno di 3 miliardi ai club.