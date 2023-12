Quando Koulibaly consegnò alla Juve lo scontro con il Napoli

Ripercorriamo la pazza partita risolta in favore dei bianconeri allo scadere grazie ad un autogol del difensore

La Juventus scenderà in campo questa sera contro il Napoli nell'anticipo della quindicesima giornata di Serie A. Attraverso il loro sito internet, i bianconeri hanno ripercorso la rocambolesca vittoria della stagione 2019-2020 .

Il calendario mette immediatamente il Napoli sulla strada dei bianconeri, ed entrambe arrivano dopo una vittoria in trasferta alla prima giornata. Quattro a tre il Napoli a Firenze, uno a zero la Juve a Parma.

Al quindicesimo minuto tegola per la Juventus: si fa male Mattia De Sciglio, entra Danilo, arrivato in bianconero poche settimane prima, nel mercato estivo 2019.

La partita dell'Allianz Stadium si rivela, per usare un eufemismo... folle.

Tre a zero per la Juve (dopo Danilo, in gol Higuain e Ronaldo), ritorno prepotente del Napoli, con Manolas, Lozano e Di Lorenzo.