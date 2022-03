Juventus, ecco quanto vale la qualificazione ai quarti

Stasera la squadra bianconera si giocherà l'accesso al turno successivo contro il Villarreal. In palio il prestigio, ma anche molti soldi.

Ma oltre al prestigio di entrare tra le 8 squadre migliori d'Europa , c'è un altro grande motivo per passare il turno. Quello economico . La Champions League è di gran lunga il torneo più ricco e ogni step che si fa porta un grande beneficio. La Juventus infatti ha già incassato una bella cifra da questa edizione. Tra la partecipazione alla fase a gironi, passaggio agli ottavi, risultati, coefficiente Uefa e pool market ha messo in cassa 76 milioni di euro . Questo la mette al nono posto assoluto della classifica dei ricavi. Soldi importanti per rimpolpare un bilancio in sofferenza , che si chiuderà con un rosso pesante.

Per questo, l'eventuale entrata del passaggio ai quarti di finale garantirebbe un ulteriore introito per far respirare i conti della società. Se la Juve dovesse eliminare il Villarreal, incasserà una ventina di milioni. 10 milioni e 600 mila euro sono quelli per la qualificazione, mentre altri 9 milioni e mezzo arriveranno dalla serata stessa. Dal botteghino arriveranno 4 milioni e mezzo, 3 milioni dagli sponsor e 2 di indotto complessivo. A queste entrate va aggiunto il fatto che passare il turno garantisce l'accesso eventuale ad altri introiti. Arrivare in semifinale infatti varrebbe altri 12 milioni e mezzo, oltre a tutte le altre entrate tra stadio e sponsor. Insomma, una partita da vincere per la gloria e per il bilancio.