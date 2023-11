Quagliarella: “Per lo scudetto alla Juventus serve il miglior Vlahovic”

Quagliarella ha parlato delle chance scudetto della Juventus: per l'ex bianconero sarebbe possibile solo ritrovando la verve di Vlahovic

Intervistato per La Gazzetta dello Sport, Fabio Quagliarella ha parlato delle possibilità che la Juventus possa conquistare lo scudetto. Per l'ex bianconero non sarebbe impossibile ma solo a una condizione: "Se la Juve ritrova anche il miglior Vlahovic se la gioca fino alla fine. Anche o stesso Napoli e il Milan, però, se si ritrovano…".