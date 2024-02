Quagliarella: “La panchina della Juve è inferiore a quella di Inter e Milan”

Intervistato a Sky Sport, Fabio Quagliarella ha parlato della forza della Juventus in ottica scudetto. Per l'ex bianconero, il tecnico Massimiliano Allegri non potrebbero contare su una panchina molto profonda. Ecco le sue parole: "I giovani sono una cosa positiva per Allegri e per il futuro della Juventus ma Inzaghi quando si gira verso la panchina ha 6-7 potenziali titolari e anche la panchina del Milan lo stesso. Stare sempre a mille va bene ma con l'aiuto della panchina è più facile, i giovani possono farti spensieratezza ma alla lunga la paghi".