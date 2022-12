Qatar 2022, il report dei calciatori bianconeri in campo ieri

La Juventus ha pubblicato il report delle prestazioni dei calciatori bianconeri scesi in campo nella rassegna iridata in Qatar.

Nella giornata di ieri ci sono state le ultime gare della fase a gironi del Mondiale 2022. Ecco il report bianconero : "Nella serata di ieri, venerdì 2 dicembre, si è chiusa la fase a gironi del Mondiale in Qatar. Si è chiusa con le sconfitte del Brasile che ha perso 1-0 contro il Camerun e della Serbia che è uscita senza punti dalla sfida contro la Svizzera (2-3). Si è trattato, però, di sconfitte differenti che hanno visto, comunque, due "prime volte". GLEISON, ESORDIO MONDIALE Sconfitta indolore quella della Nazionale di Alex Sandro, Bremer e Danilo, in quanto già qualificata agli ottavi di finale dopo i 6 punti totalizzati nelle prime due partite. Per Bremer, che ha giocato tutta la partita, quella contro la Nazionale camerunese è stata la prima apparizione alla Coppa del Mondo.

Si è rivelata decisiva, invece, la sconfitta per 2-3 della Serbia contro la Svizzera. Una serata storta per Kostić e Vlahović, entrambi schierati dal primo minuto, che è iniziata con il vantaggio elvetico firmato da Shaqiri. Poi è arrivata la reazione della Nazionale serba che si è portata sul 2-1 con le reti di Mitrovic e di Dušan.

Vlahović ha trovato così il suo primo centro in un Mondiale e quella in Qatar è stata la sua prima partecipazione a una Coppa del Mondo. Sul finale di prima frazione, però, Embolo ha pareggiato i conti. Il secondo tempo è ripartito sul 2-2 e proprio in avvio di ripresa Freuler ha segnato il terzo gol per gli svizzeri che, di fatto, sarò l'ultimo della partita. Una rete che è valsa la qualificazione alla Nazionale elvetica".