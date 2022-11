Qatar 2022, da Di Maria a Milik: 5 giocatori della Juve in campo oggi

Il Mondiale in Qatar 2022 continua: oggi in campo 8 squadre. Ben 5 giocatori della Juve impegnati nella Coppa del Mondo

Dopo settimane di allenamenti, amichevoli di preparazione e ritiro, il Mondiale in Qatar ha finalmente avuto inizio. Ieri sono scese in campo Inghilterra-Iran, Senegal-Olanda e Stati Uniti-Galles (ottima prova per Weston McKennie), mentre oggi sarà il turno di altre quattro partite. La Coppa del Mondo entra nel vivo e cominciano a aumentare anche i giocatori della Juve coinvolti. Sono ben 11 infatti i bianconeri convocati e oggi ne scenderanno in campo cinque.