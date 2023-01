Pubblicata la “Carta Ronaldo”, ma non ha valenza

La Carta pubblicata dal giornale però, non ha alcuna valenza , per un duplice motivo: il primo, più importante, è che non è firmata dal portoghese , cosa che la rende nulla ed inutile; il secondo motivo che la rende senza valore è che prevedeva il pagamento in caso di permanenza del giocatore in Juventus dopo il 1 settembre 2021. Il giocatore ha lasciato la Juve il 31 agosto 2021, rendendola quindi carta straccia.

Il documento è firmato da Fabio Paratici, l’ex ds della Juve indagato con i vertici societari nell’ambito dell’inchiesta sui bilanci del club. Il documento, con i relativi allegati, non è mai stato depositato in Lega e fa riferimento a un debito residuo che la società aveva maturato con il portoghese prima del suo trasferimento al Manchester: come già affermato la carta non porta la firma del portoghese, pertanto il deposito in Lega non doveva avvenire. Ma parlando di mercato, la Juve mette gli occhi su un possibile crack mondiale<<<