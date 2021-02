PSG, Mbappé: “Se firmerò il rinnovo di contratto sarà per un investimento a lungo termine”

TORINO – L’attaccante del PSG, Kylian Mbappé, ha parlato ai microfoni di Telefoot dopo la vittoria contro il Montpellier in Ligue 1. Il giocatore francese ha parlato di vari temi, tra cui il rinnovo di contratto con il club parigino che sta diventando sempre di più una questione spinosa: “Abbiamo giocato una buona partita anche perché c’è stato finalmente il tempo di prepararsi a dovere, studiando a fondo l’avversario. Siamo più reattivi e personalmente avverto dei miglioramenti sul piano fisico. Le critiche sul mio conto erano più che giustificate e condivisibili. Nelle ultime settimane non ho mai offerto prestazioni all’altezza, ma ormai conosco certe dinamiche. Bastava ritrovare la via del gol. Una soluzione sempre efficace. Posizione diversa? Ancora oggi non ho i 90′ nelle gambe, ma inizio a stare meglio. Prima non potevo giocare come era nelle mie caratteristiche perché non ero sostenuto da una condizione fisica adeguata. La scelta di farmi giocare a ridosso della prima punta non mi dispiace affatto, l’ho già ricoperta ai tempi del Monaco e anche con Tuchel. L’ultima parola però spetta all’allenatore. Io ho solo piacere a giocare con questi grandi calciatori”.

Poi ancora: "Rinnovo di contratto con il PSG? Per adesso mi concentro solo sulla squadra e sul lavoro con i miei compagni. Siamo complementari e ognuno sa come giocare con gli altri. Siamo ancora in fase di rinnovo e stiamo discutendo con il club per un eventuale prolungamento. Se firmerò il contratto, sarà solo per un investimento a lungo termine. E ci voglio pensare bene prima di legarmi per tanti anni. Certo, presto arriverà il momento delle scelte ma io non voglio prolungare il contratto per poi dover lasciare un anno dopo".