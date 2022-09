PSG-Juventus, il commento dei giocatori del club parigino

Nella prima partita del girone di Champions League, la Juventus è uscita sconfitta 2-1. Il commento di Marquinhos, Sergio Ramos e Vitinha

redazionejuvenews

Ieri sera la Juventusè uscita sconfitta per 2-1 al Parco dei Principi contro il Paris Saint-Germain. Nel primo tempo i padroni di casa erano andati sul 2-0 con la doppietta di Mbappé, poi nella ripresa la squadra di Allegri ha accorciato con McKennie. Ai microfoni di Psg TVMarquinhos ha commentato il match con i bianconeri: "È sempre una squadra molto difficile da affrontare, tutte le formazioni italiane lavorano molto sulla parte tattica e su quella fisica e sono sempre pronte a combattere. Per questo mettono sempre in grande difficoltà gli avversari".

Il valore della Champions League: "Ogni partita ha la sua storia, alcune sono più complesse di altre. Con l’esperienza impari a capire in anticipo l’atmosfera e le sensazioni di ogni sfida, ma non esiste una formula magica. Il calcio è magico per questo, non sai mai cosa accadrà. La Champions poi è una competizione importante per tutti, è diversa. Tutte le principali squadre d’Europa competono per questa coppa ed è per questo che è così importante".

Ai microfoni di Sky Sport ha parlato invece Sergio Ramos, che ha analizzato la vittoria contro la Vecchia Signora: "La verità è che sono contento per la vittoria e per la prima partita in casa. Abbiamo iniziato nel modo migliore, con l’affetto dei nostri tifosi, questa competizione, che è magica, dal fascino differente. Sono contento di aver ottenuto il massimo contro una rivale che gioca bene a calcio, ha tanta esperienza in questa competizione e in questo momento è anche molto fisica. Credo che possiamo migliorare ancora però stiamo lavorando anche a livello difensivo".

Ai microfoni di RMC Sport si è espresso Vitinha. Queste le parole del centrocampista: "È solo l’inizio, dobbiamo migliorare. Si è visto che abbiamo fatto delle cose buone. Nel secondo tempo avremmo dovuto controllare meglio il match, ma non dovremmo dare troppa importanza a questo. Sta a noi lavorare per produrre prestazioni migliori nel secondo tempo".