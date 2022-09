PSG-Juventus: il giorno dopo

La squadra di Massimiliano Allegri è scesa in campi ieri sera contro il PSG nella gara valevole per la prima partita del gioirne di Champions League

redazionejuvenews

La Juventus ha fatto ieri sera il suo esordio nella fase a gironi della ChampionsLeague, perdendo la prima partita della fase a gruppi contro il PSG. La doppietta di Mbappè, a cui ha risposto il gol di McKennie, ha condannato i bianconeri alla prima sconfitta in Europa, nonostante un secondo tempo che ha fatto ben sperare per il proseguo del cammino. Ora la squadra di Massimiliano Allegri è attesa dalla sfida contro il Benfica, da non sbagliare per approcciare al meglio il proseguo della coppa dalle grandi orecchie. Attraverso il suo sito internet, i bianconeri hanno ripercorso la partita di ieri sera, snocciolando le statistiche che la partita contro la squadra parigina ha portato con sé.

"La doppietta di Mbappé a inizio gara decide PSG - Juventus, esordio bianconero in Champions League. Di McKennie il gol che ha riaperto la partita e una delle curiosità del match riguarda proprio lo statunitense.

CURIOSITÀ

La Juventus ha perso la sua gara d’esordio stagionale in Champions League per la seconda volta in 23 partecipazioni (la prima il 12 settembre 2017 contro il Barcellona). Cinque delle 11 reti di Weston McKennie con la Juventus in tutte le competizioni sono arrivate da subentrato, nessun bianconero ha fatto meglio dall’esordio dello statunitense con questa maglia nel 2020/21 (5 anche per Morata). Leandro Paredes ha toccato 102 palloni in questa gara, più di ogni altro giocatore nella sua gara d’esordio in Champions League con la maglia della Juventus dal 2003/04.

PRECOCITÀ E LONGEVITÀ

Fabio Miretti (19 anni e 34 giorni) è il secondo più giovane titolare schierato in assoluto dalla Juventus in un match tra Champions League e Coppa dei Campioni, superato solo da Stefano Pioli (18 anni e 335 giorni contro l’Ilves nel settembre 1984). Questa è la 10ª stagione per Leonardo Bonucci in Champions League con la Juventus: raggiunto Pessotto, solo Chiellini (12), Del Piero (12) e Buffon (15) ne contano di più". (Juventus.com)