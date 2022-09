PSG-Juve, quattro tifosi bianconeri arrestati dalla polizia francese

In allegato il seguente comunicato: "Durante Psg-Juventus, molti tifosi della squadra italiana sono stati visti mentre facevano saluti nazisti, mimavano le scimmie o ne imitavano il verso contro una parte del pubblico parigino.Ancora una volta una manciata di individui dal volgare razzismo, macchia l'immagine di uno sport che veicola valori di antirazzismo, convivenza e condivisione. Quattro autori di tali gesti sono stati fermati.Altri lo potrebbero essere nei prossimi giorni in Italia. Ci felicitiamo della rapida reazione della Procura e per l'apertura dell'inchiesta per provocazione all'odio razziale, e ci costituiamo parti civili".