Juve, Danilo: “Lavoriamo ogni giorno per vincere. Buona prova”

Al termine del match contro il PSG, terminato 2 a 1 in favore dei francesi, il difensore della Juve Danilo è intervenuto ai microfoni di Mediaset: "Mi chiedo perchè dovesse essere una partita facile. Non capisco questa domanda. Noi lavoriamo ogni giorno per vincere. Contro la Fiorentina non siamo stati al livello della Juventus, ma oggi, tolti i primi minuti, abbiamo fatto una grande prova. Dobbiamo ripartire da qui, subito. Dalla prossima partita dobbiamo andare oltre e tornare a vincere. E' quello che ci chiede questa società e i suoi tifosi".