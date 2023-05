PSG, Fabian Ruiz si prepara all’addio: la Juve ci pensa

Fabian Ruiz non ha convinto a Parigi e il PSG si prepara a dirgli addio: la Juve ci pensa ma per acquistarlo serviranno 30 milioni di euro

Con Messi, Mbappe e Neymar il PSG è una delle squadre più forti del mondo. O almeno dovrebbe esserlo. La formazione parigina infatti sta vivendo l'ennesima stagione deludente, eliminata dalla Champions League e anche dalla Coppa di Francia. Come se non bastasse la sconfitta per 3-1 contro il Lorient ha anche riaperto la lotta per la vittoria del campionato, con il PSG che si trova ora soltanto 5 punti sopra il Marsiglia. I tifosi sono stufi: a Parigi c'è aria di rivoluzione.

Nonostante gli acquisti faraonici la squadra francese continua a non convincere. Per questo in vista della prossima estate diversi giocatori che fin qui hanno deluso sono pronti a lasciare la capitale francese. Secondo quanto riportato in Spagna da EstadioDeportivo, tra questi c'è Fabian Ruiz che nella sua prima stagione al PSG non è riuscito a lasciare il segno. Pagato ben 23 milioni di euro, il centrocampista spagnolo ha collezionato fin qui appena 24 presenze in campionato, condite da solo 1 gol e 1 assist.

Il PSG si prepara a salutarlo e su di lui si sono già accesi gli interessi di diverse squadre in giro per l'Europa. Tra queste sembra esserci anche la Juve, che in estate dovrà cercare un sostituto di Adrien Rabiot. Il centrocampista francese ha infatti il contratto in scadenza e i discorsi per il rinnovo sono fermi da mesi. Fabian Ruiz per tecnica e classe potrebbe essere un rinforzo di livello per la mediana di Allegri ma il PSG alza il prezzo: per acquistare lo spagnolo serviranno 30 milioni di euro.