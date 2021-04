Psg contro la Superlega: “Il calcio un gioco di tutti, non va dimenticato”

Il comunicato del club parigino

redazionejuvenews

Il Paris Saint Germain dice no alla Superlega. Il club campione di Francia in carica, e tra le quattro squadre ancora in gioco per la Champions League, ha confermato la propria fedeltà all'UEFA attraverso un comunicato ufficiale apparso sul proprio sito:

Nasser Al-Khelaifi, Presidente e CEO del Paris Saint-Germain, è stato oggi rieletto nel Comitato Esecutivo UEFA come rappresentante della European Club Association (ECA) per un ulteriore mandato di tre anni.

Intervenendo al 45 ° Congresso Ordinario UEFA a Montreux, in Svizzera, Nasser Al-Khelaïfi ha dichiarato: " Sono onorato della fiducia riposta in me dai miei colleghi dell'ECA per rappresentarli nel Comitato Esecutivo UEFA. Il calcio europeo è in un momento cruciale, in cui tutte le parti interessate dovrebbero lavorare insieme; in buona fede, con dignità e per proteggere il gioco che tutti amiamo ".

Commentando la posizione del club riguardo agli ultimi sviluppi nelle competizioni europee per club, Nasser Al-Khelaïfi ha aggiunto:

“Il Paris Saint-Germain è fermamente convinto che il calcio sia un gioco per tutti. Sono stato coerente su questo fin dall'inizio. Come squadra di calcio, siamo una famiglia e una comunità; il cui tessuto sono i nostri fan - credo che non dovremmo dimenticarlo.

“ C'è una chiara necessità di far progredire il modello di competizione UEFA esistente, presentato ieri dalla UEFA e concludendo 24 mesi di ampie e collaborative consultazioni in tutto il panorama calcistico europeo. Riteniamo che qualsiasi proposta senza il sostegno della UEFA - un'organizzazione che lavora per promuovere gli interessi del calcio europeo da quasi 70 anni - non risolva i problemi che attualmente si trova ad affrontare la comunità calcistica, ma è invece guidata dall'interesse personale. Il Paris Saint-Germain continuerà a lavorare con la UEFA, la European Club Association e tutte le parti interessate della famiglia calcistica, sulla base dei principi di buona fede, dignità e rispetto per tutti. "