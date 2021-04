PSG, AL-Khelaifi: “Calcio ad un momento cruciale, dobbiamo tutti lavorare insieme”

Il numero uno del club francese ha parlato

redazionejuvenews

Il presidente del PSG Nasser Al-Khelaifi ha parlato dicendo la sua sul progetto della Superlega: "Il Psg ha la ferma convinzione che il calcio sia uno sport per tutti. Sono coerente su questo punto fin dall'inizio. Va ricordato che come squadra di calcio, siamo una famiglia e una comunità, il cui cuore sono i nostri sostenitori, dobbiamo ricordarlo. Sono onorato della fiducia riposta in me dai miei colleghi dell'ECA per rappresentarli nel Comitato Esecutivo della UEFA. Il calcio europeo è in un momento cruciale, in cui tutte le parti interessate devono lavorare insieme, in buona fede, per proteggere lo sport che tutti amiamo".

Parole che arrivano dopo le parole di Infantino, che ieri ha condannato pesantemente la nuova competizione: "Sono qui oggi in qualità di presidente della FIFA per apportare il massimo appoggio al calcio europeo, all’UEFA, ai 55 membri dell’UEFA e della FIFA, ai campionati, ai club, ai giocatori e ai tifosi. Ai tifosi di tutta Europa, e anche di tutto il mondo.

C'è molto da perdere nel breve termine dal punto di vista economico per qualcuno. Devono pensarci molto attentamente, devono riflettere e assumersi le proprie responsabilità. Non deve pensare solo ai propri soci, ma deve pensare a tutti i tifosi, a tutti coloro che hanno contribuito a rendere il calcio europeo ciò che è oggi. Parliamo di una tradizione che non ha qualche decennio, ma che ha più di cento anni. Sono le persone che hanno creato questo, con amore, passione e impegno. E dobbiamo proteggere ciò che è stato fatto. È il nostro obiettivo".

"La FIFA è un’organizzazione democratica, un’organizzazione aperta. Ognuno può portare idee e proposte con rispetto per le istituzioni, per i campionati, per le associazioni, per l’UEFA e per la FIFA. Con il rispetto per la storia e per la passione di così tanta gente in tutto il mondo. Capisco anche che in questi giorni particolari, le emozioni sono forti, ma dobbiamo sempre mantenere una linea. Calcio è speranza, e la nostra responsabilità è quella di far diventare realtà questa speranza. Per questo ci auguriamo che tutto rientri alla normalità, e che tutto sia sistemato, per l’interesse del calcio nazionale, europeo e mondiale".