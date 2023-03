Pruzzo: “La Roma è chiamata ad una reazione contro la Juventus”

L'ex giocatore della squadra giallorossa ha parlato presentando la sfida contro la Juventus in programma domenica sera

redazionejuvenews

La Juventus scenderà in campo contro la Roma domenica sera allo Stadio Olimpico della Capitale. I bianconeri arrivano alla sfida dopo la vittoria ottenuta nel derby, mentre la squadra giallorossa viene dalla sconfitta rimediata in casa della Cremonese. Umori diversi per una partita che da sempre ha regalato molte emozioni, e che domenica sera vivrà sicuramente ancora una volta sugli episodi.

In panchina per i giallorossi non ci sarà Mourinho, con Allegri che aveva saltato invece la partita di andata. Il tecnico toscano potrà contare su Paul Pogba, rientrato in campo nel derby, ed anche sul miglioramento della condizione di Federico Chiesa, sempre più dentro la squadra bianconera dopo il ritorno dall'infortunio.

L'ex attaccante della Roma Roberto Pruzzo ha parlato intervistato dai microfoni di RadioRadio, ai quali ha presentato la partita che vedrà la sua ex squadra giocare contro la Juventus nel posticipo in programma domenica sera: "Domenica mi aspetto una buona partita. La Juve ci arriva bene, si difende bene ed è forte sulle palle inattive. Stanno andando con un grande passo. La Roma quando gioca all’Olimpico riesce ad offrire delle grandi prestazioni, anche grazie ai 60mila tifosi. Credo che la Roma potrà fare la sua partita, è chiamata ad una reazione. Una prestazione come quella di Cremona è inaccettabile”.