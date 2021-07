Prolungamento di contratto in vista per Cuadrado

Juan Cuadrado, esterno della Juventus e della Colombia, quest'anno è stato uno dei punti fermi di mister Andrea Pirlo nella stagione bianconera. Il colombiano ha collezionato due reti stagionali (entrambi contro l'Inter, in cui ha firmato una doppietta) e inanellato ben diciannove assist diventando il miglior assist-man dello scorso campionato di Serie A. Insomma, un elemento fondamentale per la Juventus ed i suoi tifosi. Cuadrado è stato protagonista assoluto anche in questa edizione di Copa America, dove ha trascinato la sua Colombia al terzo posto nel torneo mettendo a segno una splendida punizione. Non ci vuole molto a capire che l'ex Chelsea sia un elemento imprescindibile per la nuova Juve di Massimiliano Allegri che vuole che il contratto del giocatore venga assolutamente rinnovato. Il contratto del classe '88, infatti, sarebbe in scadenza al prossimo 30 giugno 2022 e quindi la Vecchia Signora deve assolutamente fargli firmare il rinnovo per evitare di perderlo a parametro zero anche se, vista l'età del colombiano, il suo valore in caso di vendita sarà comunque molto basso e irrisorio.