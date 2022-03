Mercato Juve, al lavoro per progettare la difesa del futuro

La Juve ormai è tornata a essere difensivamente affidabile. Ma alcuni dei suoi pilastri sono avanti con l'età e c'è bisogno di un ricambio.

redazionejuvenews

La Juventus è la terza difesa della Serie A. La solidità difensiva, molto cara a Massimiliano Allegri, è stata ritrovata nel corso del tempo, dopo un inizio piuttosto difficoltoso dal punto di vista dei gol subiti. Tutto questo però nonostante la squadra sia da tempo in emergenza nel reparto arretrato. Giorgio Chiellini è fuori da tempo per un problema al polpaccio e aveva avuto già altri problemi fisici. Anche Leonardo Bonucci con lo Spezia non ci sarà a causa di una ricaduta, dopo che era rientrato nelle ultime gare. Il mister poi ha dovuto fare a meno per qualche partita anche di Daniele Rugani, proprio nel momento in cui avrebbe dovuto sostituire i due veterani.

L'unica grande certezza per il tecnico bianconero è stato Matthijs de Ligt, autore di una stagione fin qui perfetta. Il suo rendimento è cresciuto e, complici le assenze dei due totem, è diventato il vero leader della difesa, prendendosi la responsabilità di guidare il reparto. Ed è dal centrale olandese che la Juve vuole ripartire. La priorità della dirigenza in questo senso è quella del rinnovo dell'ex Ajax. Se il suo procuratore Mino Raiola in passato aveva spaventato i tifosi con parola di possibile addio, il giocatore invece ultimamente si è detto e mostrato felice di continuare con la Juventus.

Ma chi ci sarà nella difesa del futuro? Durante il mercato di gennaio è stato acquistato Federico Gatti, lasciato in prestito fino al termine della stagione al Frosinone. Da capire se farà parte della rosa o se sarà una pedina di scambio in estate. Cherubini di certo si sta guardando intorno nel mercato dei difensori centrali. È noto l'interesse per Gleison Bremer del Torino, uno dei migliori del nostro campionato. Ma non bisogna dimenticare l'opportunità rappresentata da Alessio Romagnoli, che a giugno si libererà a parametro zero dal Milan. E poi c'è l'opzione estera. Un altro giocatore che si libererà a zero è Matthias Ginter del Borussia Monchengladbach, che in Italia piace anche all'Inter e alla Roma. Il cantiere è aperto: la Juve è pronta a ristrutturare la difesa.