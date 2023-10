Scommesse, la Procura di Torino nega il coinvolgimento di Federico Gatti

La procura di Torino ha comunicato che non ci sono evidenze in merito ad un coinvolgimento nella vicenda dell'ex Frosinone

Nelle ultime ore il nome di Federico Gatti è stato tirato in ballo in merito alla questione legata alle scommesse illegali che ha travolto il mondo del calcio. A dichiarare un presunto coinvolgimento del difensore della Juventus nella vicenda è stato Fabrizio Corona. L'ex Re dei paparazzi, all'atto di consegna del Tapiro d’oro di Striscia la notizia, ha parlato di un coinvolgimento dell'ex Pro Patria. In più, ha fatto anche i nomi di El Shaarawy della Roma e Casale della Lazio.

La Procura smentisce

A smentire però Corona ci ha pensato direttamente le procura di Torino che ha sottolineato come "non risultano evidenze su alcuni nomi di giocatori usciti nelle ultime ore”. Quindi, per il momento, Gatti pare estraneo ai fatti e per questo libero di scendere in campo. Nel mentre, la Juve sogna un altro colpo a centrocampo.Ecco di chi si tratta <<<