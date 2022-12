Juve, la Procura indaga sulle commissioni agli agenti dei minorenni

L'argomento al centro delle cronache è quello dell' inchiesta Prisma , che vede coinvolta la Juventus . Ogni giorno ci sono nuovi sviluppi e informazioni e c'è un'altra novità, svelata dal Corriere di Torino. La Procura di Torino sta continuando a indagare sulle " opacità " e " illiceità " in cui la Juve avrebbe operato con alcuni procuratori sportivi . Secondo gli inquirenti infatti, oltre ai tentativi di aggiustare il bilancio, ci sarebbero stati casi in cui è avvenuto un "aggiramento della normativa sportiva circa l’impossibilità di concludere un mandato (con previsione di provvigioni) a soggetto terzo, prima dei 18 anni" .

Secondo il quotidiano, un esempio sarebbe quello che i pm avrebbero denominato "affaire Soulé" . Nello specifico ci sarebbe stato un "incarico fiduciario" consegnato al notaio Tardivo, con data 9 ottobre 2019, sottoscritto da Cesare Gabasio e Santiago Liotta, per il " potenziale conferimento, al compimento della maggiore età di Soulé, di origine argentina, di un futuro mandato esclusivo per l’eventuale rinnovo di contratto ". L'ipotesi è che si tratti della " classica postergazione fittizia del mandato ".

Ma oltre a quella del talento argentino, altre operazioni sono finite nel mirino della Procura. A Giorgio Parretti vengono ricondotti 60mila euro ascrivibili ad accordi assunti con Cherubini per "riscatto Da Graca", all'epoca minorenne. A Giuseppe Galli invece "50mila euro per 16/17 trasferimento Riccio + 18/19 primo contratto Riccio", si legge. Anche lui all'epoca dei fatti era minorenne. Un altro filone da seguire.