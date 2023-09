Prisma, la Cassazione dà ragione alla Juve: processo spostato a Roma

La Cassazione ha accolto la richiesta della Juve: incompetenza territoriale per la Procura di Torino, il processo Prisma sarà spostato a Roma

Dall'inizio dell'indagine Prisma la Juve è finita nell'occhio del ciclone che ha portato alle dimissioni di tutto il vecchio Cda bianconero e successivamente alle penalizzazioni in Serie A e in Europa.

Per fortuna ora le pene sportive sono finite e la squadra di Allegri può tornare a concentrarsi al 100% sul terreno di gioco. Non si può dire altrettanto del processo giuridico, per cui invece arrivano novità.