C'è davvero un problema Szczesny?

redazionejuvenews

C'è davvero un problema Szczesny? Forse, ma per l'ex portiere Nando Orsi c'è un problema Juventus e non Szczesny. L'ex estremo difensore ha parlato intervistato sulle colonne de Il Giornale in cui ha evidenziato i problemi del club bianconenero: "Mi sembra che nelle ultime due partite abbia salvato la Juventus contro il Milan e lo Spezia. Non c’è un problema Szczesny, c’è un problema Juventus. Dalla Juventus è andato via CR7 che ti portava almeno 30 gol a stagione solo e ora Allegri dovrà trovare contromisure serie per uscire dalla realtà. Il portiere è proprio l'ultimo dei problemi. La Juve fa meno paura del passato? Sì, la Juventus fa meno paura ma anche perché le altre sono cresciute.

Inter, Milan e Napoli sono migliorate moltissimo e si vede. I nove scudetti di fila, seppur meritati, sono anche il frutto di squadre che si accontentavano di andare in Champions League. Quest’anno è la Juventus che è partita per arrivare quarta, è questo il dramma - ha concluso Orsi - ". Per Orsi c'è un problema Juventus, dunque, e non un problema portiere. Nelle ultime partite si era infatti parlato di una eventuale cessione del portiere polacco già a gennaio, ma per ora la Juve sembra averci ripensato dopo le partite contro il Malmo e il Milan.

Poi il match contro Lo Spezia ha rievocato i fantasmi (gol subito sul primo palo) e oggi si parla di un eventuale trasferimento di Gigio Donnarumma dal PSG alla Juve. Come detto dal suo agente, Mino Raiola, l'estremo difensore ex Milan non si aspettava di essere "panchinato" da Keylor Navas in maniera così frequente e quindi vorrebbe lasciare Parigi al più presto, magari direzione Torino dove sarebbe titolare fisso. Prima però bisogna piazzare altrove Szczensy che con il suo stipendio non è di certo una questione facile da risolvere.