Le probabili formazioni di Venezia-Juventus: si rivede Morata

Dopo aver vinto contro il Malmo, tra due giorni la Juventus affronterà il Venezia in campionato. Ecco le probabili formazioni delle due squadre

Neanche il tempo di godersi la vittoria contro il Malmo e il primo posto in classifica in Champions League, che per la Juventus è subito il momento di pensare alla prossima partita. Tra due giorni, infatti, i bianconeri scenderanno in campo contro il Venezia, match valido per la 17a giornata di Serie A. Sulla carta non si prospetta un match troppo complicato per la squadra di Massimiliano Allegri, che però dovrà mantenere la concentrazione e portare a casa i tre punti. Il Venezia infatti, pur essendo una squadra dall'organico inferiore, ha dimostrato di sapere come fare male alle big, come dimostrato contro la Roma. Andiamo quindi alla scoperta delle probabili formazioni delle due squadre.