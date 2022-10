Torino-Juventus: le probabili formazioni

La Juventus scenderà in campo questa sera nella partita contro il Torino valevole per la decima giornata del camposanto italiano di Serie A

La Juventus continua il suo periodo buio , e dopo la rovinosa sconfitta contro il Milan della settimana scorsa, i bianconeri hanno perso anche la terza partita sulle quattro giocate nel girone di Champions League. Sul campo del Maccabi Haifa i padroni di casa si sono imposti per 2-0, compromettendo quasi del tutto la qualificazione agli ottavi di finale della competizione. Questa sera i bianconeri sono attesi dalla partita contro il Torino, derby cittadino che potrebbe sancire una nuova partenza per la squadra di Massimiliano Allegri .

I bianconeri sono rimasti in ritiro nei giorni precedenti la partita, con il tecnico che ieri in conferenza stampa lo ha definito utile per ricompattare tutto l'ambiente. La squadra bianconera non può permettersi altri passi falsi, che complicherebbero una stagione che già ad ottobre vede la squadra quasi al di fuori degli obiettivi minimi stagionali.