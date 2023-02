Le probabili formazioni di Salernitana-Juve: in attacco Vlahovic-Di Maria

Dopo la brutta sconfitta per 2-0 contro il Monza la Juve si prepara a sfidare la Salernitana, match in programma martedì 7 febbraio alle 20:45. Per i bianconeri sarà fondamentale tornare subito a vincere: vietato passi falsi. Nella sfida di andata la squadra di Massimiliano Allegri si è dovuta accontentare di un pareggio in una partita rocambolesca e segnato da polemiche sull'arbitraggio. La Vecchia Signora avrà voglia di rivalsa. Ma come scenderanno in campo le due squadre? Andiamo alla scoperta delle probabili formazioni.