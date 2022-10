Lecce-Juventus: le probabile formazione bianconera

La Juventus è pronta a tornare in campo in campionato per dare continuità alle ultime due partite, che hanno visto i bianconeri uscire vittoriosi dalle sfide contro il Torino e l'Empoli. Se sembrava che le due sfide potessero aver segnato un cambio di rotta rispetto alle brutte prestazioni di inizio anno, la partita contro il Benfica di Champions League , che ha segnato la quarta sconfitta in cinque partite nel girone, ha sancito l'eliminazione dei bianconeri dalla coppa , con le conseguenti critiche e difficoltà.

Questo pomeriggio la squadra scenderà in campo contro il Lecce ercherà quindi di tornare subito alla vittoria, e di non perdere altro terreno prezioso in classifica. La distanza dal Napoli capolista è infatti di 10 punti, con la squadra di Massimiliano Allegri che non può permettersi di lasciarne altri per strada, se vuole provare una rimonta che ad oggi, sembra molto difficile.