Le probabili formazioni di Juventus-Verona: dubbio Morata-Dybala

Andiamo alla scoperta delle probabili formazioni di Juventus e Hellas Verona: novità importanti tra le fila bianconere

Domenica alle 20.45 la Juve di Massimiliano Allegri si prepara ad affrontare l' Hellas Verona di Igor Tudor in un match che si prospetta ricco di emozioni. I bianconeri avranno voglia di rivalsa, pronti a ribaltare il 2 a 1 del match di andata. I gialloblu sono infatti una delle più grandi sorprese del campionato e nel precedente incontro aveva battuto i bianconeri grazie ad una incredibile doppietta del Cholito Simeone . Al tempo stesso sarà una partita importante anche per il Verona e soprattutto per il suo allenatore. Tudor è legato ai colori bianconeri, a lungo giocatore e poi anche vice allenatore (nell'anno di Pirlo). Chi vincerà? Andiamo alla scoperta delle probabili formazioni delle due squadre.

I padroni di casa potranno contare subito sui due nuovi innesti, Zakaria e Vlahovic, pronti a partire dal primo minuto. Allegri schiererà i suoi con un 4-3-3, con Szezesny tra i pali. Difesa a quattro composta da Danilo, De Ligt, Chiellini e Pellegrini. Bonucci è tornato in gruppo ma non è ancora pronto per partire titolare mentre Alex Sandro è ancora positivo al Covid. A centrocampo peserà l'assenza di Locatelli, squalificato. Al suo posto subito pronto Zakaria, che andrà a formare la mediana bianconera insieme a Arthur e Rabiot. Il tridente d'attacco sarà composto da Cuadrado, Vlahovic e Morata. L'attaccante spagnolo è al momento leggermente in vantaggio nel ballottaggio con Dybala. In panchina Kean e Kaio Jorge sono pronti a subentrare a partita in corso, infortunato Bernardeschi.