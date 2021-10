Le probabili formazioni di Juventus-Sassuolo: chi al posto di Bernardeschi?

Dopo il pareggio contro l'Inter, la Juventus si prepara ad affrontare il Sassuolo. Ecco le probabili formazioni delle due squadre

Ieri sera la Juventus è riuscita a pareggiare contro l'Inter, in un derby d'Italia particolarmente difficile per i bianconeri. La squadra di Massimiliano Allegri, infatti, è stato sotto nel punteggio per la maggior parte del match, salvo poi raggiungere il pari grazie ad un gol su calcio di rigore di Paulo Dybala. Neanche il tempo di dibattere sul penalty, che è già il momento di pensare alla prossima partita. Mercoledì i bianconeri affronteranno il Sassuolo di Dionisi, nel terribile turno infrasettimanale. Poco tempo per riposare e tanto turnover in vista: come si schiereranno in campo le due squadre?

I padroni di casa della Juventus dovrebbero confermare l'ormai consueto 4-4-2. In porta ci sarà Szczesny, con in difesa Danilo, Bonucci, De Ligt e Alex Sandro. De Sciglio e Chiellini insidiano rispettivamente De Ligt e Alex Sandro, ma per il momento sembrano sfavoriti. A centrocampo spazio a Locatelli (prima partita da ex per lui) e Bentancur, quest'ultimo in ballottaggio con Arthur. Il centrocampista brasiliano è un ottimo palleggiatore e potrebbe essere una soluzione ai problemi in fase di impostazione della Juventus. Sulle fasce ci saranno Cuadrado e uno tra McKennie e Kulusevski, con il primo favorito. Tandem d'attacco composto da Chiesa e Morata, con Dybala pronto a contendersi una maglia da titolare con l'attaccante spagnolo. Non al meglio della condizione Bernardeschi e Kean, che potrebbero non essere convocati. L'unico sostituto in attacco è quindi Kaio Jorge, pronto a dimostrare tutto il suo valore.

Il Sassuolo è reduce da una bella vittoria per 3 a 1 contro il Venezia ed è pronto a dare del filo da torcere alla Juventus. La squadra di Dionisi dovrebbe schierarsi con un 4-2-3-1, con Consigli tra i pali. Difesa a quattro composta da Toljan, Chiriches, Ferrari e Rogerio. In mediana Frattesi e Lopez. Berardi, Raspadori e Traorè agiranno sulla trequarti, alle spalle di Scamacca unica punta. Infortunato Djuricic, che non sarà della partita.