Le probabili formazioni di Juventus-Sampdoria

La Juventus , come riportato dal sito ufficiale del club, si è allenata alla Continassa in vista della sfida del campionato di Serie A che andrà in scena allo stadio Allianz Stadium di Torino, domenica 26 settembre alle ore 12.30. Di seguito riportiamo il report dell'allenamento mattutino dei bianconeri allo Juventus Training Center: "Pranzo domenicale con la Juve. I bianconeri ospitano infatti la Sampdoria nel “lunch-time match” della sesta giornata di Serie A . E, per preparare la sfida con i blucerchiati, gli uomini di Massimiliano Allegri sono scesi in campo questa mattina al JTC.

Seduta basata su esercitazioni sulla fase di non possesso palla, chiusure e pressing con una parte finale dedicata al lavoro per reparti. Domani allenamento in programma al mattino, seguito dalla conferenza stampa di Mister Allegri, in diretta su Juventus TV dalle 14:30". Juventus che dovrà sicuramente vincere contro la Sampdoria che nello scorso match ha perso in casa per 4-0 contro il Napoli e vorrà sicuramente rifarsi. I bianconeri vengono da una vittoria in extremis per 3-2 contro lo Spezia in rimonta e cercano dunque continuità, cosa che finora è decisamente mancata alla squadra allenata da Massimiliano Allegri. Ci dovrebbe essere anche una chance da titolare per Mattia Perin al posto di uno Szczesny ultimamente poco affidabile tra i pali, ma andiamo a vedere le scelte dei due allenatori nel dettaglio. Di seguito riportiamo le probabili scelte degli undici del tecnico livornese e di D'Aversa.