Le probabili formazioni di Juventus-Salernitana: chance dal 1′ per Dybala?

In vista del match tra Juventus e Salernitana, andiamo alla scoperta delle probabili formazioni delle due squadre

redazionejuvenews

Dopo la brutta sconfitta contro il Villareal in Champions League, la Juventus si prepara a tornare in Serie A. Il prossimo avversario dei bianconeri sarà la Salernitana, in un match che si prospetta sulla carta più che abbordabile. La squadra di Nicola è infatti all'ultimo posto in classifica, mentre la Juventus nonostante le difficoltà è ancora tra le migliori squadre del campionato, imbattuta da 15 giornate. Come scenderanno in campo le due squadre? Andiamo alla scoperta delle probabili formazioni.

In casa Juventus Massimiliano Allegri può finalmente tirare un sospiro di sollievo: buona parte degli infortunati è tornata a disposizione. Il tecnico bianconero punterà quindi sul solito 4-4-2, con Szczesny tra i pali e De Sciglio, de Ligt, Rugani e Pellegrini a comporre la linea difensiva a quattro. Il difensore italiano è in ballottaggio con Chiellini, che per il momento resta sfavorito nei ballottaggi. Sulle fasce pronti Cuadrado e Bernardeschi, con Rabiot e Arthur in mediana. Occhio a Danilo, che potrebbe agire come mediano al posto dell'ex Barcellona. In attacco Vlahovic è sicuro del posto da titolare, mentre al suo fianco sarà ballottaggio apertissimo tra Dybala, Morata e Kean. Per il momento l'argentino sembra in vantaggio ma Allegri potrebbe cambiare decisione fino all'ultimo secondo.

La Salernitana scenderà invece in campo con un 4-2-3-1 con Sepe in porta. In difesa spazio a Mazzocchi, Dragusin, Fazio e Ranieri, con Lassana Coulibali e Radovanovic a centrocampo. Sulla trequarti spazio a Kastanos (in prestito dalla Juve), Bonazzoli e Perotti a supporto di Djuric unica punta. I granata hanno disperato bisogno di punti e nelle ultime settimane hanno dimostrato di saper mettere in difficoltà ogni avversario. Chi vincerà?

Juventus (4-4-2): Szczesny; De Sciglio, de Ligt, Rugani, Pellegrini; Cuadrado, Arthur, Rabiot, Bernardeschi; Dybala, Vlahovic. All. Allegri

Salernitana (4-2-3-1): Sepe; Mazzocchi, Dragusin, Fazio, Ranieri; L. Coulibaly, Radovanovic; Kastanos, Bonazzoli, Perotti; Djuric. All. Nicola