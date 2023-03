Le probabili formazioni di Juve-Friburgo: torna Bonucci

Dopo la sconfitta per 1-0 contro la Roma, la Juve si prepara a sfidare il Friburgo, match valido per l'andata degli ottavi di finale di Europa League. I bianconeri spinti dal proprio pubblico vorranno vincere a ogni costo così da mettere subito in discesa il passaggio del turno. Battere la formazione tedesca non sarà però semplice: vietato sbagliare. Ma come scenderanno in campo le due squadre? Andiamo alla scoperta delle probabili formazioni.