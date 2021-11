Le probabili formazioni di Juve-Fiorentina: quanti dubbi per i bianconeri!

Tutto pronto in vista del big match tra Juventus e Fiorentina. Andiamo alla scoperta delle probabili formazioni delle due squadre

Neanche il tempo di gioire per la vittoria in Champions League contro lo Zenit , che la Juventus devo subito pensare alla prossima partita. Tra due giorni, infatti, la squadra di Massimiliano Allegri affronterà la Fiorentina di Vincenzo Italiano , in quello che è a tutti gli effetti uno scontro diretto. I viola sono infatti a quota 18 punti, tre in più dei bianconeri. Vincere sarà quindi fondamentale, l'unica cosa che conta. Max si affiderà alla qualità di Dybala , in forma super in Champions, e agli strappi di Federico Chiesa , ex della partita. Riusciranno i bianconeri a trionfare? Andiamo alla scoperta delle probabili formazioni delle due squadre.

La Juventus scenderà in campo con l'ormai consueto 4-4-2. In porta confermato Szczesny, con Danilo, Bonucci, Chiellini e Alex Sandro a formare la retroguardia difensiva. In panchina De Ligt scalpita per un posto da titolare ai danni di capitan Chiellini, mentre De Sciglio non ha ancora recuperato l'infortunio e non sarà del match. Sugli esterni pronti Cuadrado e Chiesa, con Locatelli e Bentancur a centrocampo. Il centrocampista uruguagio è in ballottaggio per un posto da titolare con Arthur, ma al momento è leggermente favorito. McKennie dopo i due gol consecutivi in campionato e l'ottima prestazione in Champions, potrebbe giocare come esterno, al posto di Cuadrado. In questo caso il colombiano scalerebbe sulla linea dei difensori ai danni di Danilo. Tandem d'attacco composto ancora una volta da Dybala e Morata. Kulusevski e Bernardeschi sono pronti ad entrare a partita in corso.