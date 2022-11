Le probabili formazioni di Italia-Austria: per la Juve solo Gatti

In vista dell'amichevole tra Italia e Austria, andiamo alla scoperta della probabile formazione azzurra: per la Juve c'è Gatti

redazionejuvenews

Manca ormai poco al Mondiale in Qatar 2022, Mondiale a cui purtroppo l'Italia non potrà partecipare. I ragazzi di Mancini non sono riusciti a qualificarsi e questa sera si preparano a sfidare in amichevole l'Austria.

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match il ct Azzurro ha detto: "La partita è un buon test soprattutto per i ragazzi più giovani. Questo sarà un match più difficile e ci farà capire se può essere riproposto quanto fatto vedere con l'Albania. Quella con l'Austria è stata una delle gare più impegnative dell'Europeo, anche se abbiamo ampiamente meritato di vincerla. Hanno diversi elementi bravi che giocano in Bundesliga e sono abituati a un ritmo sostenuto. E poi c’è Arnautovic, che è uno dei migliori talenti degli ultimi 15 anni".

Ma come potrebbero scendere in campo gli Azzurri? Spazio al 3-4-3, con Donnarumma tra i pali e Gatti, Scalvini e Acerbi in difesa. Il centrale ex Frosinone dovrebbe essere l'unico giocatore della Juve in campo. Sulle fasce Di Lorenzo e Dimarco, mentre a centrocampo ci saranno Barella e Verratti. In attacco spazio a Politano, Raspadori e Grifo.

ITALIA (3-4-3): Donnarumma; Gatti, Scalvini, Acerbi; Di Lorenzo, Barella, Verratti, Dimarco; Politano, Raspadori, Grifo. All.: Mancini