Le probabili formazioni di Empoli-Juve: emergenza totale per Allegri

In vista del match di Serie A tra Empoli e Juve, andiamo alla scoperta delle probabili formazioni delle due squadre

redazionejuvenews

Sabato alle 18.00 la Juventus di Massimiliano Allegri affronterà l'Empoli di Aurelio Andreazzoli, una delle più grandi sorprese di questo campionato di Serie A. Dopo la sconfitta nel match di andata, i bianconeri saranno vogliosi di rivalsa, pronti a portare a casa i tre punti. Vincere contro gli azzurri non sarà però facile: servirà la massima concentrazione. Il tecnico bianconero dovrà poi fare i conti con una lunga lista di infortunati, ben otto giocatori a rischio. Come scenderanno in campo le due squadre? Andiamo alla scoperta delle probabili formazioni.

I padroni di casa scenderanno in campo con il consueto 4-3-2-1. Vicario tra i pali, con Stojanovic, Romagnoli, Viti e Parisi a formare la linea difensiva a quattro. A centrocampo spazio a Zurkowski, Asllani e Bandinelli, con Bajrami e Henderson sulla trequarti a supporto di Pinamonti. In panchina pronti a subentrare Cutrone e Di Francesco. Mancuso, autore del gol vittoria nel match d'andata, invece, è stato venduto e non fa più parte del club. Un pericolo in meno per la difesa bianconera.

In casa Juventus Allegri ha ben poche scelte da fare: con tutti i giocatori indisponibili, la formazione è praticamente obbligata. In porta confermato Szczesny, difeso da Danilo, de Ligt, Bonucci e De Sciglio. Il terzino italiano è in ballottaggio con Pellegrini per una maglia da titolare, mentre Chiellini, Alex Sandro e Rugani non dovrebbero essere del match. A centrocampo spazio a Zakaria, Rabiot e uno tra Arthur e Locatelli, con il primo al momento favorito. Tridente d'attacco composto da Cuadrado, Vlahovic e Morata. Moise Kean l'unico cambio offensivo a disposizione. Paulo Dybala proverà fino all'ultimo a recuperare, ma difficilmente partirà titolare.

EMPOLI (4-3-2-1): Vicario; Stojanovic, Romagnoli, Viti, Parisi; Zurkowski, Asllani, Bandinelli; Bajrami, Henderson; Pinamonti. All. Andreazzoli

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Danilo, de Ligt, Bonucci, De Sciglio; Zakaria, Arthur, Rabiot; Cuadrado, Vlahovic, Morata. All. Allegri