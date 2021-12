Le probabili formazioni di Bologna-Juve: emergenza totale per i bianconeri

Tantissimi assenti, la Juve è in piena crisi: chi scenderà in campo contro il Bologna? Ecco le probabili formazioni delle due squadre

redazionejuvenews

Dopo il pareggio contro il Venezia della scorsa settimana, la Juventus è pronta a ripartire con il piede giusto. Sulla sua strada troverà il Bologna di Sinisa Mihajlovic, squadra temibile e in grado di mettere in difficoltà qualunque avversario. Per i ragazzi di Massimiliano Allegri ci sarà un solo risultato possibile: vincere. Infatti se i bianconeri vorranno tenere accese le possibilità di terminare la stagione tra le prime quattro non potranno permettersi di perdere altri punti per strada. Come specificato in conferenza stampa, l'allenatore bianconero dovrà fare i conti con diversi assenti: Juve in emergenza totale. Andiamo alla scoperta delle probabili formazioni delle due squadre.

I padroni di casa scenderanno in campo con un 3-4-2-1. In porta è pronto Skorupski, con Soumaro, Medel e Theate a formare la linea di difesa a tre. De Silvestri e Hickey agiranno larghi sulle fasce, con Svanberg e Dominguez in mediana. Sulla trequarti agiranno Soriano e Barrow, a supporto di Arnautovic unica punta. L'attaccante austriaco è sicuramente il pericolo numero uno tra le fila rossoblù, da non sottovalutare.

Massimiliano Allegri dovrà invece fare a meno di Dybala, Chiesa, Danilo, Ramsey, Kulusevski e Chiellini. Scelte quasi obbligate quindi per l'allenatore bianconero, che dovrà puntare sui pochi giocatori a disposizione. Ci sarà quindi Szczesny tra i pali, difesa da De Sciglio, De Ligt, Bonucci e Pellegrini, quest'ultimo al momento in leggero vantaggio su Alex Sandro. A centrocampo al fianco di Bentancur ci sarà uno tra Locatelli (non al meglio) e Rabiot. Emergenza a trequarti, dove ci saranno Cuadrado, McKennie e Bernardeschi. Confermato Morata in attacco. In panchina Kaio Jorge scalpita per un posto da titolare e potrebbe anche partire dal primo minuto al posto di McKennie.

BOLOGNA (3-4-2-1): Skorupski; Soumaoro, Medel, Theathe; De Silvestri, Dominguez, Svanberg, Hickey; Soriano, Barrow; Arnautovic. All. Mihajlovic.

JUVENTUS (4-2-3-1): Szczesny; De Sciglio, De Ligt, Bonucci, Pellegrini; Bentancur, Locatelli; Cuadrado, McKennie, Bernardeschi; Morata. All. Allegri.