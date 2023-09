Le probabili formazioni di Atalanta-Juve: ballottaggio in attacco per Allegri

Andiamo alla scoperta delle probabili formazioni scelte da Gasperini e Allegri per il match di Serie A tra Atalanta e Juve

Dopo la vittoria contro il Lecce la Juve si prepara a sfidare l'Atalanta, big match della settima giornata di Serie A. I bianconeri se vorranno rimanere in testa alla classifica non potranno permettersi di perdere: vietato sbagliare. Ma come scenderanno in campo le due squadre? Andiamo alla scoperta delle probabili formazioni.

I padroni di casa preparano un 3-4-1-2 con Musso tra i pali. In difesa spazio a Djimsiti, Scalvini e Kolasinac, con Zappacosta e Ruggeri larghi sulle fasce. A centrocampo ci saranno De Roon e Ederson, mentre sulla trequarti si scalda Koopmeiners. Novità in attacco dove De Keteleare è in forte dubbio. Al suo posto pronto Pasalic, in coppia con Lookman.

Allegri in casa Juve si prepara a schierare i suoi con il consueto 3-5-2. In porta Szczesny, con Gatti, Bremer e Danilo a comporre la linea di difesa. Occhio però a Rugani, che scalpita per un posto da titolare. Sulle fasce ancora McKennie a destra, in vantaggio su Weah, con Cambiaso a sinistra. In mediana spazio a Fagioli, Locatelli e Rabiot, mentre in attacco al fianco di Chiesa c'è il ballottaggio tra Vlahovic e Milik, con il primo favorito.

Atalanta (3-4-1-2): Musso; Djimsiti, Scalvini, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Ederson, Ruggeri; Koopmeiners; Pasalic, Lookman. All. Gasperini

Juventus (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; McKennie, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Cambiaso; Chiesa, Vlahovic. All. Allegri

