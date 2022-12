Le probabili formazioni di Arsenal-Juve: chance per Yildiz dal 1′ minuto

Andiamo alla scoperta delle probabili formazioni per l'amichevole tra Arsenal e Juve: novità in attacco per Allegri

Dopo diverse settimane di stop, la Juve ha ripreso a allenarsi con l'obiettivo di tornare subito al meglio in vista della ripresa della Serie A. Nella storia del calcio non c'è mai stata una pausa invernale così lunga come quella vista quest'anno: il fattore Mondiale rischia di essere decisivo nella seconda metà di stagione. Per questo le squadre hanno organizzato diverse amichevoli di spessore, utili a far crescere il ritmo partita. Sabato 17 dicembre alle 19:00 la Juve affronterà l'Arsenal: come scenderanno in campo le due squadre? Andiamo alla scoperta delle probabili formazioni.

L'Arsenal si prepara a scendere in campo con un 4-2-3-1. In porta Hein, con Cedric, Gabriel, Holding e Tierney a comporre la linea di difesa. Il centrale brasiliano mancino sarà un osservato speciale, da mesi ormai nel mirino della dirigenza bianconera. A centrocampo spazio a Lokonga e Helneny, con Fabio Vieira, Odegaard e Nelson sulla trequarti. Nketiah agirà invece come unica punta.

In casa Juve Massimiliano Allegri si affiderà di nuovo al 3-5-2. Perin tra i pali, con Gatti, Dellavalle e Rugani in difesa. Sulle fasce spazio a Soulè e De Sciglio, con Fagioli, Locatelli e Miretti a centrocampo. In attacco al fianco di Kean ci potrebbe essere il giovane talento Yildiz.

ARSENAL (4-2-3-1): Hein; Cedric, Gabriel, Holding, Tierney; Lokonga, Helneny; Vieira, Odegaard, Nelson; Nketiah. All. Arteta

JUVENTUS (3-5-2): Perin; Gatti, Dellavalle, Rugani; Soulé, Fagioli, Locatelli, Miretti, De Sciglio; Yildiz, Kean. All. Allegri